Giochi pericolosi, gravissima bimba 3 anni

E’ accaduto venerdì sera, una bimba di soli 3 anni è stata soccorsa in gravissime condizioni in un appartamento della Capitale. La piccola è stata trovata dai soccorritori cianotica con una fascetta al collo e in evidente crisi respiratoria. Da quanto si evince dalle prime indiscrezioni la bambina, figlia di due egiziani, stava giocherellando con una fascetta che usano solitamente gli elettricisti, quando improvvisamente l’ha messa e stretta attorno al suo collo. Sul caso sospetto stanno indagando gli agenti della Polizia del commissariato San Giovanni e della Squadra Mobile di Roma.