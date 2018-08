BIMBA nasce SENZA GAMBE e viene abbandonata. Ecco chi è diventata oggi.

La bambina protagonista di questa storia non può che essere di grande esempio per chiunque si trovi in una situazione difficile e non trova motivi per andare avanti. Questa bambina ha dovuto avere a che fare con le difficoltà ed i limiti sin da quando è nata. Lei, infatti, Jennifer Bricker, è nata senza gambe e proprio per questa sua disabilità i suoi genitori naturali l’hanno data in adozione perché non riuscivano a prendersi cura di lei.

La Storia di Jennifer

Fortunatamente sul cammino di questa bambina arriva una coppia, Sharon e Gerald Bricker, che l’hanno letteralmente salvata dandole non solo un tetto e tanto amore ma anche lo sprone necessario per riuscire a fare ciò che voleva. Le difficoltà per questa bambina di certo non sono state poche ma piano piano è diventata davvero una grandissima atleta tanto da vincere svariati riconoscimenti. I suoi genitori, sin da quando era una bambina, continuavano a dirle che non le era concesso dire “non è possibile”, perché se lo si desidera davvero tutto diventa realizzabile. Ad oggi questa bambina è una donna, un’atleta riconosciuta ed una ginnasta molto amata, che ha anche conosciuto l’identità della sua vera famiglia, scoprendo che la sua sorella biologica è un’atleta che lei aveva sempre stimato.