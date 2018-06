BIMBA PICCOLA STUPRATA DURANTE UN MATRIMONIO: TROVATA MORTA IN UN BOSCO

La tragedia è avvenuta giovedì notte a Gwalior, in India durante un matrimonio. La polizia ha catturato l’assassino grazie alle telecamere di sicurezza

LA TRAGEDIA

Nelle immagini recuperate si vede l’uomo, membro dello staff del catering ingaggiato per il ricevimento, che cammina con la bimba in una strada buia e deserta intorno alle 23.30: l’aveva convinta a seguirlo promettendole chissà cosa. A un certo la piccola fa dietrofront cominciando a correre ma l’uomo riesce a farla tornare da lui, i due poi si allontanano verso un tunnel da cui la bambina non uscirà mai più. Alle 2.30 si rivede l’uomo che cammina come se nulla fosse. Il corpo della piccola è stato trovato a 500 metri dal luogo del matrimonio, grazie al tempestivo intervento della polizia, ma era ormai troppo tardi: la bambina è stata trovata con il viso sfigurato

Fonte: Leggo