Bimba uccisa dall’esplosione di un gioco. Tragedia in spiaggia: urla strazianti della famiglia.

E’ morta sotto gli occhi della mamma Chloe e di decine di bagnanti sulla spiaggia di Gorleston nella contea del Norfolk, in Inghilterra. Ava May è stata travolta dall’esplosione del castello gonfiabile sul quale stava giocando. La forza d’urto dello scoppio l’ha scaraventata sulla sabbia e i soccorsi non hanno potuto far nulla per salvarle la vita. La famiglia ha reso omaggio, descrivendola come “una bambina che amava la vita”. In una dichiarazione rilasciata dalla polizia di Norfolk si legge: “Non era la classica bimba, come quelle che si incontrano di solito, lei ti lasciava un’impressione duratura. Chiunque la incontrava non se ne dimenticava. La sua risata e il suo sorriso contagioso potevano illuminare anche le stanze più buie”.

L’OMAGGIO

La famiglia e gli amici della bambina le hanno reso omaggio e hanno creato una pagina di JustGiving per chiedere donazioni per una panchina del parco in suo onore. Sua zia, Laura Reid, 28 anni, ha dichiarato: “Ti amerò sempre e per sempre. Dormi bene mio piccolo angelo. Mio tutto, mia principessa! Il mio cuore è distrutto”.

Fonte: Fan Page