“Aurora la bambina salvadanaio” e una nuova vita per mamma e papà

Un altro regalo della piccola Aurora arriva per i suoi genitori , soprattutto per Mamma Valentina che stringe a sé il piccolo Pietro Maniero, nato all’alba di ieri nella Clinica ostetrica ginecologica dell’Azienda ospedaliera di Padova. «E’ un dono speciale, fatto da Aurora», ha affermato Valentina grata di questa nuova vita donata dal Cielo e dalla sua bambina scomparsa per una brutta malattia. Ora è arrivato Pietro, il fratellino di Aurora, la bambina del salvadanaio colpita da neuroblastoma che per oltre quattro anni seguita dai medici della Clinica di Oncoematologia pediatrica di Padova, spentasi a otto anni lo scorso agosto, lei oggi continua a far parlare di sé per il grande cuore. Il bene che ha fatto Aurora si alimenta anche dopo la sua scomparsa per proteggere i suoi amati genitori che avevano combattuto una estenuante battaglia.