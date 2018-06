Tanti bambini sono stati colpiti da un malore dopo aver mangiato alla mense scolastiche. Ma secondo i medici dell’Asl di Pescara non è stato un virus, ciò esclude il pericolo di salmonella. Probabilmente si tratta di un’infezione di orgine batterica ma i campioni che sono stati sottoposti a coltura non hanno dato esito positivo. I bambini sono ridoverati in ospedale con i sintomi di una tossinfezione alimentare.

Fonte Tgcom