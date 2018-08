Bimbo autistico accerchiato e picchiato da banda di bulli: braccio rotto e lividi sul viso…

Incredibile ma vero. Una banda di bulli, sette per la precisione, ha picchiato un loro coetaneo (6 anni e affetto da autismo) che aveva provato a difendere il suo amico dagli stessi bambini. E’ successo a Washington dove Carter English è stato attaccato con bastoni, sassi e segatura negli occhi. I fatti risalgono allo scorso mercoledì.

Rotto un braccio

Non è riuscito però ad allontanare i coetanei che, al contrario, si sono scagliati contro di lui rompendogli un braccio e provocandogli tagli e lividi sul viso oltre a una commozione cerebrale. Ora Carter ha paura e da giorni non esce di casa. «Stavano facendo i prepotenti con il mio amico e lo stavano picchiando – ha raccontato il piccolo alla ABC7 – gli avevo soltanto detto di smetterla e per questo mi hanno picchiato». A trovare il bambino, la mamma Dana English che si è detta «sconvolta» per quanto accaduto. La polizia sta indagando sull’incidente e dice di aver trovato il bambino di cinque anni che ha istigato l’attacco e sta pianificando di coinvolgere i servizi sociali.

fonte: Leggo