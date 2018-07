Bimbo di 5 anni malato di cancro: «Ai miei funerali voglio tanti ghiaccioli

Garrett Matthias, 5 anni ha lasciato scritte le sue ultime volontà poco prima di morire a causa di una rara e aggressiva forma di cancro.

Il messaggio

«Voglio che al mio funerale ci siano castelli gonfiabili, Batman e tanti ghiaccioli», ha stabilito, come hanno riportato i genitori Emilie e Ryan sul sito di crowdfunding gofoundme.com per la raccolta fondi. La mamma e il papà hanno deciso di realizzare i suoi desideri e per farlo hanno chiesto un’aiuto al web. Durante la malattia Garrett ha scritto anche il suo epitaffio e ha preparato tutto per il giorno in cui non ci sarebbe più stato, nonostante nessuno gli abbia mai parlato della gravità della sua malattia.

«Quando morirò, vorrei essere cremato come la mamma di Thor, le mie ceneri dovranno essere messe su un albero, così nella prossima vita potrei diventare un gorilla», ha poi aggiunto. Le esequie si sono svolte secondo la sua volontà lo scorso 13 luglio, come riporta l’Indipendent, grazie anche alla generosità degli utenti della rete.

Fonte: Leggo