Bimbo di 1 anno muore per un colpo alla testa. “Sono stati i genitori”

Morto a soli 11 mesi il bambino ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale di Borgo Trento per segni di trauma al capo. Il medico legale, dopo attente analisi, ha sancito che i traumi al cervello che hanno portato al decesso del piccolo siano stati provocati dal fatto che il piccolo ha sbattuto contro “una superficie rigida e liscia”, oppure potrebbero essere compatibili con la “sindrome di scuotimento”, cioé con la fattispecie che il bimbo potrebbe essere stato scosso in modo troppo violento per la sua tenera età. Cosa che ha fatto accusare i genitori di omicidio preterintenzionale.

fonte: Newnotizie