Bimbo di 3 anni dimenticato nello scuola bus: muore dopo ore sotto al sole

Un bambino di soli tre anni è morto dentro uno scuolabus dopo essere stato dimenticato all’interno dal conducente.

Il dramma

Il bambino è stato dimenticato dal conducente, molto probabilmente perché si era addormentato. L’uomo ha parcheggiato il mezzo, ma le temperature esterne hanno superato i 40 gradi, rendendo il bus una trappola mortale per il bambino. Il padre è andato a prendere il bambino intorno alle 18,30, dopo 3 ore che il mezzo era stato parcheggiato e purtroppo per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Il conducente e l’accompagnatore della gita sono stati interrogati dalla polizia che sta conducendo le indagini. La responsabilità potrebbe essere anche della ditta che produce questi bus, che dovrebbe installare sistemi che segnalino la presenza di passeggeri a bordo

Fonte: Leggo