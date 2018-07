Bimbo di 6 mesi muore soffocato da un rigurgito. Lo strazio dei genitori

Un bambino di appena sei mesi è morto lunedì in un asilo nido di San Antonio, negli Stati Uniti. Il piccolo sarebbe stato ucciso da un rigurgito. Nessuno all’asilo si sarebbe accorto che il bambino aveva vomitato e che stava soffocando. Il piccolo si chiamava Michael Carter Donnell e aveva appena imparato a rotolare su se stesso. I genitori avevano notato che spesso il bambino vomitava mentre si trovava a pancia in su e per questo avevano avvisato il personale dell’asilo nido. Ma il piccolo Michael sarebbe morto proprio soffocato da un rigurgito.

Lo sfogo

“Stavamo per programmare giornate felici, invece ora dobbiamo seppellire il nostro bambino, è dura”, si è sfogato il papà. “Sembra che sia stato ucciso dal suo vomito e che nessuno lo stesse guardando nel momento in cui stava male”,

Fonte: Fanpage