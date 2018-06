BIMBO PICCOLO MUORE CHIUSO NELLA LAVATRICE: STAVA GIOCANDO A NASCONDINO

Stava giocando a nascondino con la sorella più grande e per questo aveva deciso di nascondersi all’interno della lavatrice della sua casa, ma è riuscito a chiudersi dentro e per diverso tempo i genitori non si sono accorti della sua assenza. Così è morto, dopo una terribile agonia, un bimbo di tre anni, di nome Marcel.

L’episodio, raccontato da Metro.co.uk, è avvenuto lo scorso 18 giugno a Slupsk, una città della Polonia. Il bimbo era riuscito a chiudersi dentro e solo dopo qualche ora i genitori si sono accorti che si trovava all’interno del cestello, ormai privo di sensi.

Dopo aver chiamato un’ambulanza, i soccorritori hanno cercato di rianimare il piccolo per un’ora e mezzo, prima di trasferirlo d’urgenza in ospedale. Alla fine, dopo sei ore di agonia, Marcel non ce l’ha fatta. L’autopsia ha rivelato che la morte del piccolo è giunta per asfissia, dovuta alla mancanza d’ossigeno mentre si trovava all’interno della lavatrice. Le indagini hanno accertato che si è trattato di un tragico incidente.

Fonte: Leggo