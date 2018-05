Bimbo di 4 anni stava giocando con il fratellino, prende la pistola e lo uccide

Bimbo di 4 anni prende la pistola, spara al fratellino di 2 anni e lo uccide

Un bimbo di 4 anni ha sparato e ha ucciso il fratellino di 2 anni in Virginia. Stavano giocando insieme e credeva fosse una pistola giocattolo. Un colpo fatale al petto e la morte. La notizia è riportata da secoloditalia.ite. Il drammatico episodio è avvenuto in casa alla presenza della mamma. Sull’accaduto sono nate diverse polemiche per l’arma tenuta in casa. A lasciare perplessi è la facilità con cui il bimbo sia entrato in possesso di un’arma carica e pronta a sparare. I vicini hanno riferito che i genitori della vittima come buoni cristiani che hanno provveduto alla crescita dei loro figli e non si spiegano come possa essere accaduta una tale tragedia.