Bimbo di 3 mesi muore dopo l’allattamento: la mamma viene arrestata per omicidio

Nonostante sapesse di aver assunto un mix di droghe, ha allattato il figlio di 11 settimane provocandogli un’overdose che si è rivelata fatale. Per questo una mamma è stata arrestata dalla polizia di New Britain, nello Stato della Pennsylvania, con l’accusa di omicidio.

I fatti

I fatti contestati alla donna risalgono ad aprile quando il piccolo è stato portato in ospedale col naso sanguinante. Nonostante l’intervento dei medici per lui non c’è stato nulla da fare. La donna aveva detto alla polizia che le era stato prescritto il metadone a causa di una dipendenza da antidolorifico ma le analisi sul corpicino del bimbo hanno trovato nel suo sangue una combinazione letale di metadone, anfetamina e metanfetamina.

