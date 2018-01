Bimbo ucciso verrà tumulato in Macedonia

CUPRAMONTANA (ANCONA), 10 GEN – Verrà tumulata nei prossimi giorni a Gostivar, in Macedonia, la città d’origine della famiglia, la salma di Hamid Imeri, il bimbo di 5 anni soffocato il 4 gennaio scorso dal padre Besart, 27enne disoccupato da tempo alle prese con problemi psichiatrici. La Procura di Ancona ha dato il nullaosta dopo l’autopsia. Il sindaco di Cupramontana Luigi Cerioni ha indetto un giorno di lutto cittadino per il 12 gennaio. A mezzogiorno la cittadinanza è invitata a manifestare il cordoglio sospendendo le attività per un minuto di raccoglimento. “La comunità – ha spiegato Cerioni – è stata profondamente e dolorosamente colpita da questa tragedia”. “Non ero io – ha detto al gip Besart, padre di due figli e un terzo in arrivo, in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato – ero posseduto da una forza sovrannaturale”. La madre di Hamid, incinta al settimo mese, partirà con figlioletto e i parenti per la Macedonia per dare l’ultimo saluto in patria al bimbo.

