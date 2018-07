Dramma, bimbo 8 anni precipita da balcone

Dramma in una famiglia della periferia di Roma, un bambino di 8 anni è precipitato da un balcone al terzo piano di un palazzo che affaccia su via Collatina. Il bambino, da quanto si apprende da una prima ricostruzione, era in casa con i tre fratellini e la mamma quando è caduto giù.

Il piccolo, cieco, è stato segnalato dai passanti. La mamma non si era accorta della assenza

Il piccolo non vedente, stava con l’intera famiglia quando è scoppiata la tragedia.

La madre non si è accorta di nulla, a darne la segnalazione drammatica un passante che ha visto la scena del precipizio. Sono gravi le condizioni del piccolo, immediati i soccorsi dell’ambulanza.