Binario spezzato vicino a stazione

PAVIA, 23 FEB – La Polizia ferroviaria ha avviato accertamenti su un episodio accaduto sabato scorso, 17 febbraio, vicino alla stazione di Casteggio (Pavia). Il treno regionale 20393 partito dalle 19.26 da Voghera (Pavia) e diretto a Piacenza, è sobbalzato. Il macchinista ha azionato il freno ed è sceso per un controllo: pochi metri più indietro ha notato un binario spezzato e due traversine rotte. Una situazione che ha ricordato la tragedia di Pioltello (Milano). Il macchinista ha subito segnalato il caso. La tratta è stata chiusa sino alle 22.35 per consentire un intervento di messa in sicurezza da parte dei tecnici di Rete ferroviaria italiana. Sul posto si sono recati anche gli agenti della Polfer supportati dai colleghi della Scientifica. L’ipotesi più probabile sarebbe quella di un cedimento del terreno sotto i binari.

