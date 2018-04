TORINO, 24 APR – Tecnici dell’Iren al lavoro per risolvere i problemi che hanno causato la scorsa notte, a Torino, un blackout elettrico. A quanto si apprende si sarebbe trattato di un guasto alla cabina primaria, quelle che prendono la corrente della rete nazionale in alta tensione e la convertono in media e bassa tensione. Al buio, per quasi un’ora, molte aree del centro e dei quartieri San Salvario e Vanchiglia.

2018-04-24_1241687365