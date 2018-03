Orbetello. Crolla una casa: un uomo è riuscito a salvarsi

Un forte boato poi il crollo. Un’abitazione è crollata questa mattina a Quarto di Albegna nel Comune di Manciano. Fortunatamente una persona che viveva nell’abitazione è riuscita a mettersi in salvo.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. Al momento non si conoscono le cause del crollo. Sul posto anche i carabinieri.