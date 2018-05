Fortissimo boato devasta ristorante e le auto in sosta. Paura tra i residenti

Fortissimo boato devasta ristorante e le auto in sosta

Questa notte in via San Giorgio Vecchio, a San Giorgio a Cremano, un forte boato ha svegliato i residenti, gettandoli nel panico. Una bomba carta è esplosa all’esterno del ristorante Mesa, aperto appena lo scorso gennaio, danneggiando l’entrata del locale, alcune – almeno quattro o cinque – auto parcheggiate nelle vicinanze e un negozio contiguo al ristorante. La notizia è riportata da fanpage, per fortuna non ci sono feriti. Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso.(foto repertorio)