Boldrini ai giornalisti, andate a votare

MILANO, 4 MAR – La presidente della Camera e candidata di LeU, Laura Boldrini, ha votato nella sezione 169 del seggio allestito al liceo Berchet di Milano, in via della Commenda. Dopo aver ricevuto le schede per Camera e Senato, ha chiesto al presidente come fossero i dati di affluenza. All’uscita non ha voluto rilasciare dichiarazioni: “Oggi รจ il giorno del silenzio. Rispettiamo il silenzio” ha detto. “Mi auguro che vada tutto bene e che gli italiani vadano a votare. Andate a votare anche voi” ha concluso riferendosi ai giornalisti e fotografi che assediavano il seggio.

2018-03-04_1041707293