Enorme “bolide” provoca scia luminosa in Italia attorno alle 20.55. Avvertito anche il boato.

Apprendiamo in questi minuti la notizia di una intensa scia luminosa avvistata in gran parte d’Italia, in particolare sulle regioni centro-settentrionali della penisola.

La scia luminosa, quasi certamente generata da un frammento di meteorite, è in questi minuti segnalata da tantissime persone in varie regioni d’Italia, dalla Liguria alle Marche. Addirittura in molti segnalano di aver avvertito un forte boato, provocato dall’erosione del meteorite a contatto con l’atmosfera, evidentemente molto “vicino” alla Terra.

L’avvistamento è avvenuto attorno alle 20.55 di questa sera. Tam tam sui vari social, specialmente facebook e twitter, con centinaia di testimonianze. Al momento non disponiamo di eventuali immagini o filmati dell’evento.