Bolle, grazie a chi ha creduto in me

ROMA, 2 GEN – “Grazie grazie grazie per la fantastica serata di ieri! Sono stato travolto dal vostro affetto e dai vostri innumerevoli e meravigliosi messaggi!! Wow!”. Sono le parole di ringraziamento di Roberto Bolle su Instagram ai suoi fan e a chi ha seguito il suo spettacolo Danza con me in prima serata il 1 gennaio su Rai1. “E grazie a tutti coloro che hanno creduto in questo spettacolo televisivo, e hanno contribuito a realizzare un prodotto di altissima qualità, bellezza ed eleganza! #grazie #raiuno @rai1official #danzaconme @ondance.it #grateful #ladanzainprimaserata” scrive ancora l’etoile.

