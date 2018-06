Le società private stanno cercando di truffare i nuovi iscritti al Registro delle imprese della Camera di commercio di Lecce inviando alcuni bollettini postali di pagamento per una non precisata adesione a servizi commerciali proposti dall’ente. A denunciarlo è ente camerale che avvisa gli imprenditori: «Non pagate, è pubblicità ingannevole. L’unico pagamento dovuto all’ente è il diritto annuale, che non supera i 60 euro e che non è mai richiesto tramite bollettino postale».

Fonte: Il Mattino