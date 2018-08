Bomba d’acqua si abbatte sulla città: enorme voragine sulla strada

Il maltempo che, in questi giorni, si sta abbattendo sulla Campania sta causando diversi danni che, in alcuni casi, sono anche ingenti. Questo è il caso di Chaiano, quartiere alla periferia Nord di Napoli, dove ieri, in via del Cimitero, la bomba d’acqua che si è abbattuta sulla città ha fatto aprire una grossa voragine nel manto stradale. Stando a quanto si apprende, la grossa buca sarebbe stata causata da una condotta fognaria che non è riuscita a contenere il flusso d’acqua che si è riversato con le copiose piogge. L’area è stata messa in sicurezza e, nelle prossime ore, si procederà ad apportare gli interventi necessari a ristabilire il manto stradale.

fonte: Fanpage