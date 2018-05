Bomba sul governo: Di Maio: “il prof Savona è iscritto alla massoneria….”. Una notizia riportata dal Corriere della Sera rischia di minare le fondamenta dell’ennesimo accordo di governo tra il Movimento 5 Stelle e la Lega. Non si tratta di un virgolettato vero e proprio, ma di un’affermazione che sarebbe stata «rubata» a Luigi Di Maio nella riunione con i gruppi pentastellati in Parlamento. Secondo la testata di via Solferino, il leader del Movimento 5 Stelle avrebbe parlato con Carlo Cottarelli della presunta iscrizione di Paolo Savona – nel precedente accordo nome designato per il ministero dell’Economia – alla massoneria americana.

La preoccupazione di Di Maio sarebbe giustificata dallo statuto del Movimento 5 Stelle, che impone agli iscritti e alle persone vicine al partito di non essere legate a nessun tipo di loggia massonica (cosa che provocò anche una certa tensione pre-elettorale, con il candidato Catello Vitiello – poi eletto – messo fuori dal Movimento prima del 4 marzo). Paolo Savona, ovviamente, non fa parte del Movimento 5 Stelle, ma il fatto di essere il designato ministro dell’Economia di un governo apertamente sostenuto dai pentastellati può rappresentare più di un motivo di imbarazzo.