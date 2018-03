Boom del M5S. Male il Pd e Forza Italia, superata anche dalla Lega. Nessuna maggioranza chiara

Uno scenario interessante quello delineato dalle ultime proiezioni. Il Movimento 5 Stelle si prefigura, secondo gli exit poll come primo partito. Il Centrodestra va a configurarsi come prima coalizione con un possibile sorpasso della Lega ai danni di Forza Italia (vicini alla maggioranza di seggi in Senato). Il Pd cala e rischia di scendere sotto il 20 per cento. Un plebiscito per i 5 stelle che però non ottengono ancora la maggioranza alle Camere.

I seggi si sono chiusi alle 23. Tiene l’affluenza che alla chiusura dei seggi è al 74%, poco più di un punto in meno rispetto alle politiche del 2013. A rallentare il voto, in particolare, le disposizioni circa il bollino antifrode, ovvero il talloncino apposto sulle schede per Camera e Senato che va rimosso richiedendo a scrutatori e presidenti di seggio delle operazioni in più.