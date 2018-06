Borghi d’Italia , il format di Tv2000 sul turismo, storia , cultura, tradizioni, arte e gastronomia alla scoperta di CASAMICCIOLA TERME, curato e condotto dal giornalista Mario Placidini

Sabato 30 giugno alle ore 14.20 e domenica 8 luglio alle 14.20 su TV2000 potremmo ammirare le tante bellezze che Casamicciola saprà offrirci con immagini e interviste.

Un programma fortemente voluto dal giornalista Franco Cavallaro e dalle Associazioni di categoria, Federalberghi e Aicom Ischia, che in pochi anni sono riusciti ad offrire all’intera isola una visibilità che va oltre i confini nazionali, dato che le immagini vengono trasmesse in molti nazioni e da quest’anno anche in Cina.

Dopo la puntata su Tv2000 Casamicciola anche nella versione Radio su Inblu e Radio Vaticana Italia., il 6 e 8 luglio , ci comunica con una non velata soddisfazione il conduttore Mario Placidini .