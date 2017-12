MILANO, 22 DIC – Chiusura in calo per le Borse in Europa. Londra scambia solo per metà giornata (alla vigilia delle festività natalizie) e chiude in calo dello -0,15%. Francoforte ha chiuso a -0,28%, Parigi a -0,39% e Madrid – sotto pressione per le incertezze politiche – lascia sul terreno l’1,15 per cento.

2017-12-22_1221717843