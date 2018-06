“BOSSETTI HA SAPUTO CHI L’HA UCCISA” BOMBA SUL PROCESSO YARA. CAMBIA TUTTO.

La sorella gemella di Massimo Bossetti commenta al giornale Oggi,la lettera inviatale dal fratello: ««Appena l’ho letta ho pensato che Massimo la verità l’abbia conosciuta in questi anni in carcere… Che qualcosa di importante stesse succedendo l’avevo intuito durante le ultime visite in carcere. Dopo la morte della mamma, alla quale lui era legatissimo, mi aspettavo di trovare mio fratello in uno stato di totale prostrazione. E invece era strano, nervoso, irascibile, inquieto, aggressivo come se dentro avesse qualcosa che lo tormentava ma non potesse farmelo sapere. Forse tutta la verità l’ha scoperta proprio nelle ultime settimane».

COSA NASCONDE?

«Un messaggio chiaro l’ha mandato», dice a OGGI la sorella. «Adesso forse aspetta che qualcuno risponda, che faccia una mossa. Perché sa bene che rischia la vita anche in carcere. E se avesse paura non solo per sé, ma anche e soprattutto per la sua famiglia?».