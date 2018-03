ROMA, 7 MAR – Botta e risposta tra il leader della Lega Matteo Salvini e l’attaccante del Nizza Mario Balotelli su Toni Iwobi responsabile Immigrazione della Lega Nord, e primo senatore nero d’Italia eletto in Parlamento. Il calciatore attacca su Instagram Iwobi: “Forse sono cieco io o forse non gliel’hanno detto ancora che è nero. Ma vergogna!!!”. Secca la risposta di Salvini: “Balotelli, non mi piaceva in campo, mi piace ancor meno fuori dal campo”.

2018-03-07_1071734970