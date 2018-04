Bottiglia ghiaccio sfonda parabrezza bus

TARANTO, 01 APR – Grande spavento ieri pomeriggio a bordo di un bus urbano dell’Amat mentre percorreva la circonvallazione dei Fiori, a Taranto. Il mezzo, della linea 27, è stato incrociato da una motocicletta dalla quale è stata lanciata una bottiglia piena di ghiaccio. Un corpo contundente molto pesante che ha sfondato il parabrezza senza, per puro caso, ferire alcuno. Il fracasso causato dal colpo violento e il rumore del vetro anteriore andato in frantumi hanno suscitato però tanta paura all’interno del bus. Il conducente ha chiamato il 118 dopo aver fermato la corsa. Sul mezzo viaggiavano tre passeggeri. Una donna in stato di gravidanza s’è molto spaventata e si è fatta accompagnare al pronto soccorso. In ospedale è finito anche il conducente in evidente stato di shock. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e per l’acquisizione delle testimonianze sull’accaduto. Gli altri due passeggeri, illesi, hanno atteso il bus successivo per proseguire la corsa.

2018-04-01_1011573021