Brigitte Nielsen in sedia a rotelle- E’ stata paparazzata all’aereoporto di Philadelphia e i suoi fan hanno stentato a riconoscerla. Brigitte Nielsen è stata fotografata stanca su una sedie a rotelle. Lontana dalla “vecchia” Brigitte e dall’immagine di una donna in forma smagliante, l’ex showgirl è stata trasportata da un’assistente aereoportuale.

E’ stata una vera star

La Nilses, ha 55 anni ed ha vissuto un momento d’oro negli anni 90,Salita alle cronache per la sua bellezza statuaria che la portò ad essere testimonial di grandi firme della moda – per lei collaborazioni con Armani e Versace – nonchè per la love story con Sylvester Stallone. In carriera ha anche condotto Sanremo.