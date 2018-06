«Eleonora Brigliadori è stata “uccisa”»

Eleonora Brigliadori è “morta” nel febbraio 2017. L’attrice e showgirl, un anno fa ha annunciato il suo decesso tramite un lungo comunicato stampa che recitava: “Oggi Eleonora Brigliadori muore, uccisa dalle calunnie più mostruose che possano essere concepite contro un’individualità umana”. Da quel momento in poi, sulla sua pagina Facebook, ogni contributo viene firmato con uno pseudonimo, Aaron Nöel. Di Eleonora Brigliadori non se ne parla più, se non al passato.

Anche alla prossima edizione di Pechino Express, in onda da fine settembre su RaiDue, Eleonora Brigliadori non parteciperà con il suo nome all’anagrafe, ma con il nuovo nome d’arte (sarà in coppia con il figlio). Uno nomignolo fittizio dal significato ancora sconosciuto, ma assai ricorrente: già nel lontano 2008, sul sito dell’attrice (che nel frattempo, e non scherziamo, è diventato “postumo”) era comparso come “inviato dall’aldilà”.