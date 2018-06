Gigi Buffon-Alena Seredova ritorno di fiamma?

Si erano detti addio nel 2014, ma nelle foto scattate in esclusiva per “Diva e Donna” sembra essere tornato il sereno per i due cuori tormentati. Gigi Buffon e Alena Seredova dopo un matrimonio lungo nove anni si erano detti addio a causa i Ilaria D’Amico. Nelle foto scattate si vedono mentre sono in compagnia dei figli per una “consegna” David Lee e Louis Thomas che passano dalla mamma al papà.

Forse un ritorno di fiamma?

L’incontro, come testimoniano i social, non è passato in silenzio e hanno fatto il giro del mondo web.

Molti fan della coppia sperano in un ritorno di fiamma!