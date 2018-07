“Hai i capelli corti, sei una lesbica e menomata”, ragazza bullizzata a Roma

Era stata chiamata in modi dispregiativi, accusata per un difetto motorio e bullizzata per i capelli corti.

“Lesbica, menomata”, queste erano le parole che si sentiva dire con cattiveria dai compagni di classe,

dopo un anno scolastico tremendo, una 15enne di Roma ha abbandonato la scuola e ha voluto raccontare la sua storia in una lettera pubblicata da “Il Messaggero”:

“Quando entravo dentro la scuola avevo gli occhi puntati addosso, sentivo risatine… Il mio nomignolo? Qual era? Lesbica. Quando l’ho saputo dentro di me è crollato il mondo. Soprattutto quando le mie professoresse e il dirigente scolastico ne erano venuti a conoscenza e non avevano mosso un dito“. “Questo nominativo di lesbica è andato avanti durante tutto il percorso scolastico, accompagnato da menomata e dalle minacce che ricevevo. Penso che questa sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, la mia decisione di non andare più a scuola“.

Scattate due inchieste sul caso

Sulla faccenda sono scattate due inchieste: una nei confronti delle compagne, un’altra ai danni degli insegnanti che non sono intervenuti in modo adeguato sul caso, consapevoli delle assenze ripetute della ragazza.

Dopo la denuncia, la studentessa ha proseguito con un atto di estremo coraggio la sua lettera-confessione:

“Ho deciso di parlare. Colei che mi ha ascoltata è stata mia madre. E’ stato difficile raccontarlo perché ogni volta era come se rivivessi ogni singolo momento. Ho cercato allora di non commettere pazzie, di non entrare in quel tunnel senza uscita…“.