“Buon viaggio Emma”. Muore a soli 39 anni. La tremenda storia della giovane maestra. L’intero quartiere di Pianura in lutto per la morte di Eleonora di Costanzo, detta Emma, 39enne napoletana. Maestra d’asilo molto stimata in città, la sua improvvisa dipartita ha lasciato sgomenti amici e parenti. La donna aveva combattuto per un anno e mezzo contro un tumore. “Oggi giornata molto triste. Buon viaggio, zia Emma”, scrive Marica. “Sarai sempre nel profondo dei nostri cuori Eleonora”, il messaggio commosso di Michela.