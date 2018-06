“BUONA SCUOLA”, ARRIVA LA DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE CONTE:”ECCO COSA FAREMO…” Sul cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, il premier precisa: “Capisco che sul reddito di cittadinanza ci possano essere valutazioni opposte ma tengo a precisare che il reddito di cittadinanza non sarà concepito come una misura assistenziale, lo abbiamo concepito come un sostegno per il reinserimento lavorativo. Cercheremo di progettare questa misura in modo molto oculato, in modo molto articolato”. E sulla Buona Scuola: “Noi non arriviamo per stravolgere”, dice Conte. “Questo vale anche per la buona scuola. Ci sono delle criticità su cui intendiamo intervenire”.