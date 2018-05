Fiamme su un autobus di studenti: paura sulla statale Cilentana

Paura a bordo di un bus con a bordo 20 studenti di una scuola media. È accaduto ieri pomeriggio intorno alle 18. I piccoli alunni, di ritorno da una gita scolastica all’oasi WWF di Morigerati, sono stati fatti prontamente scendere dal mezzo. Il fumo al motore dell’autobus e il principio d’incendio hanno scatenato il panico tra gli studenti. Come riporta retesette.tv, l’autista si è prontamente fermato a margine della carreggiata, in una piazzola della Cilentana tra gli svincoli di Centola e Poderia. Nessuno di loro, per fortuna, ha avuto problemi.