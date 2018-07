++Bus precipita in un burrone: almeno 30 morti e molti feriti++

Tragico bilancio per il gravissimo incidente che ha coinvolto un bus dove viaggiavano molti passeggeri, per adesso si parla di almeno 30 persone. E’ accaduto India e sembra che il bus sia uscito di strada precipitando nel burrone nello Stato dell’Uttarakhand , piombando a terra dopo un volo di oltre 200 metri.

Forse a causare la tragedia il maltempo.

Per il momento sono stati recuperati 20 corpi, ma non si possono escludere la presenza di numerosi feriti. Per gli agenti della Polizia, a provocare il mal funzionamento del veicolo è stato il cattivo tempo.