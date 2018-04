Buscema,bilancio armonizzato è complesso

CAGLIARI, 19 APR – “Oggi in occasione del giudizio di parifica del rendiconto della Sardegna ho colto un problema che non riguarda solo la regione ma è nazionale: l’armonizzazione contabile richiede una terapia complessa, una modifica culturale, quindi l’osservazione di oggi è coerente col panorama generale, qui è stata data una raccomandazione, ma ho colto anche nell’incontro col presidente della Regione la volontà ad allinearsi nel breve periodo”. Lo ha dichiarato il presidente nazionale della Corte dei conti, Angelo Buscema, dopo il via libera delle sezioni riunite, da lui presiedute a Cagliari, al Bilancio della Regione Sardegna per il 2016 e in relazione ad alcune problematiche evidenziate nella requisitoria della relatrice Maria Paola Marcia.

