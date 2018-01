Buschini, Ama esita su rifiuti fuori

ROMA, 6 GEN – “Ho già avuto modo, nei giorni scorsi, di ringraziare pubblicamente la regione Emilia Romagna per la disponibilità mostrata verso la Capitale sulla questione rifiuti, insieme alla regione Toscana, con la quale si è raggiunto un accordo poi sospeso a causa di problemi del ciclo regionale e l’Abruzzo, dove Roma conferisce da anni. Ancora oggi, però, Ama e l’amministrazione capitolina esitano sull’invio dei quantitativi concordati su richiesta di Ama. Non ne conosco le motivazioni; voglio sperare non ci sia un collegamento con le polemiche politiche di questi giorni. Sarebbe grave e la città di Roma ne sta pagando un prezzo altissimo ed inaccettabile. Il rispetto istituzionale esige chiarezza verso coloro che si sono esposti offrendo solidarietà”. Lo dichiara l’assessore all’Ambiente e ai Rifiuti della Regione Lazio, Mauro Buschini.

