Buttafuori ucciso: la svolta sul caso Poli. L’omicida del buttafuori Valeriano Poli, ucciso sotto casa sua il 5 dicembre del 1999 con otto colpi di pistola ha finalmente un nome e un volto. Dopo oramai 20 anni la giustizia sembra aver finalmente risolto il caso: arrestato un bolognese di 59 anni, ritenuto l’autore materiale dell’omicidio. Nei confronti dell’uomo è stato emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere. Un altro bolognese risulta invece indagato per favoreggiamento personale. Come riportato da Tgcom24: «A incastrare il presunto assassino è stato il cosiddetto “teatro virtuale”: si tratta di una innovativa tecnica di comparazione tridimensionale utilizzata per la prima volta in Italia in ambito forense grazie alla quale è stato possibile a così tanti anni di distanza dal delitto raccogliere comunque un “quadro indiziario grave, preciso e concordante” a carico del presunto assassino».