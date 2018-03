C.mare Stabia inondata da liquami

CASTELLAMMARE DI STABIA (NAPOLI), 20 MAR – Città inondata da liquami fognari. Le strade del centro di Castellammare di Stabia (Napoli) sono sommerse totalmente dalla fuoriuscita di acqua torbida che ha allagato anche il lungomare al punto che non si riesce più a distinguere la strada dalla Villa Comunale. Squadre di Vigili del fuoco e di tecnici del Comune sono all’opera per capire da dove sia partita l'”onda anomala” che ha sommerso il Corso Vittorio Emanuele, Corso Garibaldi e la passeggiata a mare. I vigili urbani hanno bloccato tutte le strade interessate e tutto il traffico cittadino è in tilt. Ingenti i danni per i negozianti e i disagi per la popolazione.

