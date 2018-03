C.sinistra vince 9 collegi in Emilia

BOLOGNA, 5 MAR – E’ finita 9-8 per il centrosinistra la sfida per i collegi alla Camera. Il centrodestra, però, è avanti al centrosinistra di circa 3 punti. Il centrosinistra ha vinto sette collegi con esponenti del Pd (fra cui Graziano Delrio, Andrea De Maria e Marco Di Maio, insieme a Gianluca Benamati, Francesco Critelli, Antonella Incerti e Alberto Pagani), uno con Insieme (Serse Soverini) e uno con Civica Popolare (Beatrice Lorenzin). Per il centrodestra, invece, approdano a Montecitorio cinque leghisti ((Giovanni Battista Tombolato, Laura Cavandoli, Elena Raffaelli, Emanuele Cestari e Maura Tomasi, due per Forza Italia (Simona Vietina e Benedetta Fiorini) e uno di Fratelli d’Italia (Tommaso Foti). Resta a bocca asciutta invece il Movimento 5 Stelle che eleggerà dei parlamentari solo con la parte proporzionale.

