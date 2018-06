Choc nel Trentino, cade aereo da turismo: un morto e una donna ferita

Era partito dall’aeroporto Bolzano ed è precipitato sulle Dolomiti, l’aereo da Turismo che schiantandosi ha causato il tragico bilancio di vittime: un morto e una donna di 25 anni gravemente ferita.

Lʼincidente, avvenuto nella zona di Monte Croce, nella catena del Lagorai, è stato segnalato da alcuni escursionisti che, probabilmente, avevano visto in contemporanea la tragedia compiersi. Immediatamente sono accorsi sul luogo del grave sinistro l’elicottero di Trentino Emergenza, oltre ai vigili del fuoco e il soccorso alpino. Restano sul posto della disgrazia gli agenti del’Arma dei Carabinieri per i primi rilievi. Per quanto si è accertato, l’uomo sarebbe morto immediatamente, mentre la donna è stata condotta per cure e accertamenti all’ospedale di Bolzano.