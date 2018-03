Cade albero, grave donna vicino Roma

ROMA, 23 MAR – Un albero alto circa 20 metri è caduto a Guidonia, vicino Roma, ferendo una donna. E’ accaduto in via Roma, nei pressi dell’aeroporto. Sul posto i carabinieri di Guidonia e il 118 con l’eliambulanza che trasporterà la ferita in un ospedale della capitale. Secondo quanto si è appreso, si tratta di una donna di 41 anni che è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. La donna è la badante di un ragazzo disabile di 20 anni che è rimasto fortunatamente illeso. A quanto riferito dai vigili del fuoco, intervenuti con due squadre, sono caduti due pini all’interno della pineta. Uno di questi ha colpito la donna ferendola. I pompieri hanno soccorso la donna, trasportata dal 118 in ospedale in codice rosso, e rimosso i rami. Sul posto i carabinieri.

