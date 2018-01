Cade controsoffitto,7 migranti feriti

GENOVA, 10 GEN – Sette migranti richiedenti asilo sono rimasti feriti per il crollo di un controsoffitto di un centro di accoglienza gestito da una cooperativa ricavato al primo piano di un appartamento di via Sampierdarena, nel ponente di Genova. Il più grave, un nigeriano che ha riportato ferite alla schiena, è stato soccorso sotto i calcinacci dai pompieri e dai medici del 118 e trasferito in codice rosso all’ospedale Galliera. Sottoposto ad accertamenti e alle cure dei sanitari è stato dichiarato fuori pericolo. Gli altri sei migranti invece sono stati trasferiti al pronto soccorso in codice verde e giallo. L’incidente è avvenuto mentre i migranti stavano guardando la televisione. Sul posto sono giunti anche il sindaco Marco Bucci e il consigliere con delega alla Protezione Civile del Comume di Genova che si è poi recato a fare visita al ferito più grave ricoverato al pronto soccorso del Galliera. Le indagini sulle cause del crollo sono state avviate dai vigili del fuoco intervenuti con due squadre.

2018-01-11_1111736130