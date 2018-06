Cade nel vuoto, morta la giornalista di Vogue e Cosmopolitan

E’ accaduto mentre era intenta a compiere le faccende domestiche, Amalia Gualteroni, la giornalista di Vogue e Cosmopolitan è precipitata dal balcone del quinto piano del condominio.

Aveva solo 61 anni, collaboratrice a Milano di riviste prestigiose come Vogue Italia e Cosmopolitan.

A dare l’allarme un vicino di casa.

A trovarla, precipitata a terra in una pozza di sangue, un vicino di casa che ha dato l’allarme per i primi soccorsi.

Si pensa, secondo le prime indagini degli agenti delle Volanti della locale questura, che la donna abbia perso l’equilibrio mentre su di una scala era intenta a pulire i vetri della propria abitazione.

Inutili i soccorsi, per la donna non c’era nulla da fare alla venuta dei medici.