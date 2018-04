Caivano. Donna spaccia droga a studenti minorenni davanti a scuola: arrestata dai carabinieri

I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Casoria hanno tratto in arresto una donna C.L, una 29enne di Sant’Arpino (CE) già nota alle forze dell’ordine. La donna è stata notata e poi fermata dagli operanti in via Diaz nei pressi del Liceo Scientifico “Raucci”. Aveva appena ceduto due stecche di hashish ad altrettanti minorenni.La droga è stata recuperata e sequestrata e la donna sottoposta a perquisizione personale, venendo trovata in possesso di altre quattro stecche di hashish del peso complessivo di circa 15 grammi e della somma di 125 euro ritenuta provento di attività di spaccio. Gli acquirenti sono stati segnalati al Prefetto. L’arrestata è stata tradotta ai domiciliari.